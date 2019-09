Momondo já abriu as inscrições para concurso de bloggers portugueses

A Momondo, pelo terceiro ano consecutivo, vai premiar os bloggers de viagem que, através de textos, fotografias ou vídeos, “inspiram outras pessoas a viajar”. Além de uma categoria (e prémio) para cada um destes meios, mantém-se a categoria Open World, à qual é possível concorrer mesmo que o blogue não seja só sobre viagens.

O mais importante, segundo a plataforma de pesquisa de voos e hotéis que organiza os Bloggers’ Open World Awards, é a forma como o autor inspira outros a lançarem-se à aventura de acordo com “as cinco formas de viajar da Momondo”, refere a organização em comunicado à imprensa. A saber: bloggers “com a mente aberta e sem preconceitos, que criam novas amizades por onde passam, que dizem sim a novas experiências, que viajam com curiosidade pelo desconhecido e com desejo de partilhar”.

Segundo informações do site da Momondo, “os blogs, artigos, páginas em sites de partilha de vídeo ou contas de Instagram deverão ser pessoais, ter conteúdos originais, sobre viagens, e deverão ser actualizados regularmente”.

Qualquer blogger com nacionalidade ou residência em Portugal pode concorrer, com conteúdos produzidos em português ou inglês. Terminada a fase de inscrições, abertas até 22 de Setembro, os participantes validados pela organização serão votados pelo público. Os dez participantes mais votados pelo público e até dois participantes nomeados pela Momondo em cada categoria seguem para a fase final, na qual o jurado designado escolherá o vencedor. O blogger mais votado pelo público em cada categoria recebe o segundo prémio. Os galardões serão anunciados e entregues a 13 de Novembro, numa gala em Lisboa.

Nesta terceira edição dos Bloggers’ Open World Awards, os vencedores das categorias Open World, Blog, Fotografia e Vídeo terão oportunidade de viajar até Copenhaga, onde fica a sede da empresa, para um workshop de marketing digital e uma masterclass em Lisboa com um reconhecido fotógrafo profissional, para além do acesso ao evento de atribuição dos prémios. O primeiro classificado da categoria Open World receberá ainda mil euros para gastar em viagens. Na edição deste ano, há ainda espaço para a atribuição de uma recompensa especial para os embaixadores do Open World Travelers – Ambassadors Program que cheguem ao nível “momondian”, o último do programa.

Nesta edição, os jurados são Luís Octávio Costa, jornalista da FUGAS (categoria: blog), Tiago Costa, fundador da Nomad (categoria: vídeo), Daniel Rodrigues, renomado fotógrafo profissional (categoria: fotografia), e Margarida Gameiro, porta-voz da Momondo em Portugal (categoria: open world).

O blogue Alma de Viajante, de Filipe Gomes, foi o grande vencedor da segunda edição do concurso, que galardoou ainda Gang do Pé Preto, Marta d’Orey, a página de Instagram de Ana Dias, e Viajar entre Viagens, de Carla Mota, vencedores das categorias de blog, fotografia e vídeo, respectivamente.