As (tumultuosas) primeiras semanas de Boris Johnson aos comandos do Reino Unido

Apontado há várias semanas como o grande favorito à sucessão de Theresa May, Boris Johnson foi confirmado a 23 de Julho como líder do Partido Conservador e próximo primeiro-ministro do Reino Unido.

Desde o dia em que tomou posse até ao presente dia, já enfrentou uma cimeira do G7, duas demissões do seu Governo (uma delas do seu irmão), viu o Partido Conservador perder a curta maioria que ainda tinha no Parlamento e Rainha Isabel II a autorizar a suspensão do Parlamento britânico até 14 de Outubro, isto a seu pedido.

