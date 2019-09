TAP regista “melhor Agosto de sempre” com mais de 1,7 milhões de passageiros

A companhia aérea TAP registou o “recorde do melhor Agosto de sempre” este ano, mês durante o qual transportou mais de 1,7 milhões de passageiros — o que corresponde a um aumento de 174 mil passageiros (um crescimento de cerca de 11,3%) face ao período homólogo do ano passado, revelou a empresa esta segunda-feira.

Entre Janeiro e Agosto, passaram pelos aviões da TAP mais de 11 milhões e 300 mil pessoas, um aumento de 6,7% face ao mesmo período do ano passado, refere a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A companhia aérea destaca a importância das rotas europeias para este crescimento, sublinhando que “o maior aumento, em valor absoluto, foi na Europa com mais 79 mil passageiros transportados” — um crescimento de 8,5% face ao período homólogo.

A América do Norte contribuiu também para estes resultados com 39 mil clientes, o equivalente a um crescimento de 51,7 por cento — “tendo este mercado a maior percentagem de crescimento em relação a igual período do ano passado”, refere a empresa. Entre Janeiro e Agosto de 2019, a companhia aérea transportou para Portugal mais 35 mil passageiros vindos da América do Norte que ficaram pelo menos uma noite no país.

A TAP destaca ainda, no balanço do Verão, que a “recuperação do mercado brasileiro” influenciou “o crescimento consecutivo da TAP no número de passageiros transportados nas rotas de e para o Brasil em Agosto, com um aumento de 11,2% face ao mesmo mês do ano passado”.

Já nos voos de e para África, a transportadora aérea registou um total de 134 mil passageiros (mais 17,3% em relação ao ano passado).

Agosto foi ainda o mês em que a TAP transportou mais passageiros nas rotas dos Açores e da Madeira, alcançando os 165 mil passageiros (um aumento de 10%) no conjunto das rotas.

Por fim, as novas rotas inauguradas este ano pela TAP contribuíram com mais 99 mil passageiros transportados em Agosto. As novas rotas da Europa contribuíram com mais 56 mil passageiros, do Atlântico Norte com 29 mil e as do Médio Oriente (Telavive) com mais nove mil.

“Depois de se ter registado no primeiro trimestre um ligeiro decréscimo no número de passageiros transportados (menos 0,3% face ao período homólogo), no segundo trimestre, o número de passageiros transportados cresceu 8,9% face ao período homólogo. Em Julho, o aumento foi de 11%”, semelhante ao crescimento no mês de Agosto. “No acumulado do ano, o aumento de passageiros em relação a igual período do ano passado é já superior a 700 mil”, conclui a empresa.