Lítio: Movimentos cívicos com encontro e manifestação nacionais em Setembro

Os movimentos cívicos que se têm manifestado contra a exploração de lítio em Portugal vão estar todos juntos num encontro nacional convocado para o município de Vila Nova de Cerveira, no próximo dia 14 de Setembro. Organizado pelo movimento SOS Serra D’Arga, o encontro tem presença confirmada de mais nove movimentos e grupos de activistas que se tem manifestado contra o avanço dos pedidos de prospecção pesquisa e exploração deste mineral.

Estão confirmados os representantes do Movimento Contra a Mineração Beira Serra, o Movimento Anti-Lítio Braga, o GPSA- Grupo Preservação Serra da Argemela, o Movimento de Defesa do Ambiente e Património do Alto Minho, a Associação Covas do Barroso, a Associação Montalegre com vida, os Guardiões da Serra da Estrela, e ainda o movimento Em Defesa da Serra da Peneda e do Soajo.

Carlos Seixas, porta-voz do Movimento SOS Serra d’Arga diz ao PÚBLICO que foram convidados “todos os movimentos que em cada região têm encabeçado a luta contra esta ameaça ao território, ao meio ambiente e à saúde pública das localidades afectadas” e que o objectivo é discutir entre eles as “diversas formas de dinamização cívica” para chamar a atenção para este problema.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esse debate será realizado durante a manhã, e Carlos Seixas adiantou estarem também confirmados membros da associação M-Apa, que dinamiza acções de mitigação ambiental relativa às minas de Aljustrel, e uma associação galega responsável pela iniciativa “A mina Contamina”, destinada à “sensibilização social sobre os conflitos e impactos ambientais e socioeconómicos associados ao extractivismo mineiro”.

Da parte da tarde, o movimento SOS Serra D’Arga convidou representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, “dos quais se espera uma clarificação da sua posição relativamente a este processo”. “É importante saber o que cada político, no local, pensa. Não vale escudar-se nas posições dos partidos a nível nacional, que andarão sempre a dizer que ‘depende’. Quem conhece os projectos no local, tem de saber dizer sim ou não”, concluiu Carlos Seixas, recordando que essas posições são importantes para as decisões que vão ser tomadas no dia 6 de Outubro.

Para as 13h30 de 21 de Setembro está marcada a manifestação “Não às minas” – “Contra a febre da mineração em Portugal”, com começo no Rossio, em Lisboa, pretendendo os seus promotores marchar até a praça Camões. Neste caso a organização é do Grupo Lisboa Contra as Minas; Movimento contra a exploração de recursos Minerais no concelho de Montalegre; Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso; SOS Serra D'Arga e Viana do Castelo; Amonde - Lítio Não; Não à mina, Sim à vida; Movimento Contra Mineração Beira Serra; Petição Pela Preservação da Serra da Argemela/contra a Extracção Mineira; Movimento de defesa do ambiente e Património do Alto Minho; Corema - Associação para a Defesa do Património; Teia da Terra; SOS - Serra da Cabreira; Movimento de cidadãos por uma Estrela Viva; Movimento SOS Terras do Cávado; e Guardiões da Serra da Estrela.