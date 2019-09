Governo regulamenta lei antes de avançar com concurso no lítio

O alerta foi lançado pela associação ambientalista Zero, em Maio deste ano, quando reclamou da necessidade de haver uma Avaliação Ambiental Estratégica que precedesse o lançamento do concurso público internacional para concessionar áreas para a prospecção, pesquisa e exploração de lítio. Depois de alertar que toda a estratégia nacional para o lítio devia ter sido submetida a discussão pública, a Zero chamava a atenção para o facto de o Governo se estar a preparar para lançar um importante concurso público com base em regulamentação obsoleta, de 1990. Isto porque a legislação posterior, a lei de bases publicada em 2015, não foi regulamentada como deveria.

