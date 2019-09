Georgieva sem oposição na corrida à liderança do FMI

A búlgara Kristalina Georgieva, o nome apresentado pela União Europeia para substituir Christine Lagarde na liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), está agora a um pequeno passo de ser nomeada oficialmente como nova directora executiva da instituição.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, o FMI revelou que Kristalina Georgieva foi, até ao final do prazo dado para apresentação de candidaturas na passada sexta-feira, o único nome proposto, sendo por isso a única que irá ser sujeita à fase final do processo de selecção para o cargo de directora executiva, que deverá ser concluído até 4 de Outubro.

Deste modo, tal como tem acontecido desde a criação do FMI, o cargo principal desta instituição continuará a ser ocupado por uma personalidade proveniente da União Europeia. O domínio europeu neste capítulo é o resultado de um acordo informal entre os EUA e os países europeus, que prevê que um norte-americano lidere o Banco Mundial e um europeu o FMI.

No entanto, nos últimos anos, tem vindo a ser notório o descontentamento de outras potências mundiais com esta partilha de lideranças entre EUA e Europa. Quando Christine Lagarde foi eleita contou com a oposição de candidatos provenientes da América latina e da Ásia. Desta vez, apesar de alguns nomes terem sido avançados como potenciais concorrentes da escolha europeia, nenhum país formalizou uma candidatura.

O processo de escolha de Kristalina Georgieva como candidata europeia foi mais difícil do que o habitual, tendo as diversas capitais da EU realizado sucessivas votações que foram eliminando os nomes em consideração, numa lista que incluía também o ministro das Finanças português Mário Centeno.

Georgieva ultrapassou na semana passada um outro obstáculo, quando o conselho de governadores do FMI aprovou uma alteração ao limite de idades imposto para o cargo de director executivo. A candidata búlgara, que já ultrapassou o anterior limite de 65 anos, pode agora ocupar o lugar sem qualquer violação dos regulamentos.

Kristalina Georgieva, que nos últimos anos foi a número dois do Banco Mundial, terá como desafios mais imediatos dar um novo ímpeto à reforma do FMI (reforçando o poder das potências emergentes), garantir que o Fundo ajuda a economia mundial a lidar com os riscos que enfrenta actualmente (especialmente a nível comercial) e gerir mais uma intervenção difícil do FMI na Argentina.