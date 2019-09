Seleccionador da Lituânia quer criar problemas a Portugal

O seleccionador Valdas Urbonas afirmou, esta segunda-feira, que a equipa da Lituânia está “muito motivada” para defrontar Portugal, que considera “um dos melhores do mundo”, não abdicando de criar problemas aos actuais campeões europeus.

“Existe uma grande emoção em torno do jogo com Portugal. A equipa está muito motivada. Será muito interessante defrontar uma das melhores equipas do mundo. Queremos fazer um bom jogo”, afirmou Valdas Urbonas, na véspera do embate relativo ao Grupo B.

O técnico fez a antevisão do encontro de apuramento para o Euro 2020, lembrando que “é raro” receber equipas como a de Portugal. “Estes jogos não são muito comuns no nosso país. Estamos a trabalhar para encontrar a melhor estratégia. Queremos parar Portugal, mas primeiro está a nossa equipa. Mas podemos criar problemas a Portugal”, disse, lamentando o “elevado número” de lesionados.

“Tentarei apresentar uma equipa competitiva, que consiga surpreender Portugal”, concluiu. O primeiro encontro oficial de Portugal na Lituânia realiza-se a partir das 19h45 desta terça-feira, em Vílnius, com arbitragem do holandês Bas Nijhuis.