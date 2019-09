Miguel Oliveira em dúvida para o GP de São Marino

A participação de Miguel Oliveira (KTM) no Grande Prémio de São Marino, 13.ª prova do Mundial de MotoGP, é, neste momento, uma incógnita. O piloto está em dúvida devido à lesão sofrida na ronda anterior, admitiu, nesta segunda-feira, o francês Hervé Poncharal, patrão do piloto português.

“Chegamos a Misano bastante preocupados, pois todos nos lembramos de que o Miguel foi atingido, desnecessariamente, por outro piloto, em Silverstone. Após duas voltas nos testes foi o fim do jogo para nós e surgiu a preocupação quanto à participação nas corridas de São Marino e Aragão. Tenho falado com ele quase todos os dias. Parece recuperado, mas só saberemos se pode correr na sexta-feira de manhã, na primeira sessão de treinos livres”, revelou Poncharal.

Miguel Oliveira sofreu uma lesão num tendão do ombro direito no GP da Grã-Bretanha, a 24 de Agosto, na sequência de uma queda provocada pelo francês Johann Zarco (KTM). As dores resultantes da queda impediram mesmo o piloto almadense de participar nos dois dias de testes realizados no circuito Marco Simoncelli, em Misano, que no próximo fim-de-semana acolhe a 13.ª ronda do Mundial.

O piloto português mostrou-se, ainda assim, optimista quanto à condição física para a 13.ª prova do Mundial de MotoGP, no domingo, em São Marino, mas admitiu que “estas lesões precisam de tempo” para serem curadas.

“Infelizmente, esta lesão impediu-me de estar nos testes de Misano, mas tivemos uma pausa para poder recuperar. Tenho feito muita fisioterapia e consultado especialistas para melhorar a minha condição física”, explicou Miguel Oliveira, em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.