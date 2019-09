Croácia facilitou demasiado em Baku

A Croácia voltou a perder pontos na qualificação para o Euro 2020, desta vez com um empate (1-1) em Baku, frente ao Azerbaijão, em jogo a contar para o Grupo E. Foi o primeiro ponto conquistado pela selecção azerbaijana nesta qualificação, num empate que pode ter consequências para as contas do vice-campeão mundial, que já havia perdido com a Hungria.

Um penálti convertido por Luka Modric logo aos 11’ parecia encaminhar os croatas para uma vitória, mas a selecção balcânica acomodou-se no jogo e deixou que o Azerbaijão se aproximasse da área. Na segunda parte, e depois de várias investidas perigosas, a equipa da casa chegou ao desejado e justo golo do empate. Aos 71’, os defesas croatas deixaram Tamkin Khalilzade manobrar à vontade na área e concluir o seu esforço individual com um excelente golo.

Este empate deixa a Croácia com dez pontos (em cinco jogos) e na frente do agrupamento, mas fica à mercê da Hungria (nove pontos em quatro jogos), que recebe também nesta quarta-feira (19h45) a Eslováquia. À espreita fica ainda o País de Gales, que tem seis pontos em quatro jogos.