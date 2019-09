Ana Catarina Nogueira entra no top-10 do ranking mundial

A subida sustentada de Ana Catarina Nogueira no ranking do World Padel Tour (WPT) continua. A jogadora portuguesa, que há um ano estava fora do top-20 mundial, subiu nesta segunda-feira ao 8.º lugar do WPT.

Com a vitória no Madrid Master, a padelista do Porto conquistou mais quatro posições na hierarquia internacional e tem praticamente garantida a presença no Master Final, torneio que se vai realizar em Barcelona em Dezembro e onde apenas vão entrar os melhores 16 jogadores do Mundo. Na variante masculina, Miguel Oliveira subiu à 55.ª posição.

O objectivo de “terminar a época entre as 16 primeiras” e, dessa forma, disputar em Dezembro o Master Final do WPT, em Barcelona, foi assumido ao PÚBLICO em Junho, e, menos de dois meses depois, a missão está praticamente cumprida.

Depois de nos últimos quatro torneios do WPT atingir a final do Swedish Padel Open e do Mijas Open, Ana Catarina Nogueira tornou-se neste domingo no primeiro padelista português a vencer um grande torneio do WPT e, com os 1700 pontos amealhados pela vitória no Master Master, Portugal passa pela primeira vez a ter um atleta no top-10 do ranking mundial de padel.

Com 5075 pontos, Ana Catarina Nogueira ultrapassou Patty Llugano e Eli Amatriaín, as espanholas que derrotou na final, e María Pilar Alayeto. As boas notícias para Nogueira não se ficam por aqui. A jovem espanhola Paula Josemaría, que faz dupla com a jogadora portuguesa no WPT, subiu do 17.º ao 12.º lugar e, pela primeira vez, está em posição de também disputar o Master Final.

Sofia Araújo, a outra portuguesa que ocupa lugares cimeiros no WPT, desceu uma posição e ocupa actualmente a 30.ª posição. Filipa Mendonça (n.º 89) é a terceira melhor representante nacional.

Entre os homens, a segunda presença consecutiva de Miguel Oliveira nos oitavos-de-final do quadro principal também teve reflexos no ranking do jogador de Lisboa: Oliveira subiu do 60.º para o 55.º lugar. Diogo Rocha é o outro jogador português no top-100 (84.º), enquanto Vasco Pascoal é o n.º 109 do WPT.