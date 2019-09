Alemanha acordou na segunda parte a tempo de triunfar em Belfast

Não foi sem alguns sustos que a Alemanha conseguiu nesta segunda-feira triunfar em Belfast, sobre a Irlanda do Norte, por 0-2, em jogo do Grupo C na campanha de qualificação para o Euro 2020. A selecção orientada por Joachim Low precisou de mais de meio jogo para marcar a uma selecção norte-irlandesa que até se estava a bater bem. Os germânicos acabaram por justificar na segunda parte o favoritismo para somarem a quarta vitória em cinco jogos e assumirem o comando do agrupamento, com 12 pontos, tal como a selecção britânica, que ainda não tinha perdido qualquer ponto nesta qualificação. Num grupo em que a luta promete ser a três, a Holanda triunfou em Tallin sobre a Estónia (0-4) e passou a somar nove pontos em quatro jogos, menos um que os dois primeiros

Motivada pelo seu início de campanha perfeito com vitórias sobre os dois “sacos de pancada” do agrupamento (Estónia e Bielorrússia), a Irlanda do Norte parecia disposta a fazer o mesmo à selecção alemã, apostando numa pressão alta constante com a qual os germânicos lidaram mal. E logo aos 7’, a equipa da casa esteve bem perto do golo, com Manuel Neuer a salvar o que parecia um golo certo de Conor Washington. Os irlandeses voltaram a estar perto do golo aos 45’, com Tah literalmente a sentar-se em cima da bola quando esta já rolava para dentro da baliza após novo remate de Washington. Logo a seguir, os alemães tiveram a sua grande oportunidade na primeira parte. Timo Werner surgiu na cara de Farrell, mas o guardião da casa ganhou o duelo.

A “Mannschaft” apareceu na segunda parte com outra disposição e só precisou de três minutos para fazer o golo. A jogada começa na direita, com um cruzamento de Lukas Klostermann para a área, Werner ganha de cabeça e a bola sobra para Halstenberg, lateral-esquerdo do RB Leipzig, que faz o 0-1 num espectacular remate à meia volta. A Alemanha ainda teve várias oportunidades para fazer mais golos, mas foi falhando sempre o alvo, permitindo depois um renascimento irlandês no jogo, que ganhou nova vida graças às alterações promovidas por Michael O’Neill, mas seria a Alemanha a fazer o 0-2, por Gnabry, no tempo de compensação.

Em Tallin, a Holanda não teve grandes problemas para bater uma fraca Estónia por 0-4. O veterano Ryan Babel foi a grande figura da selecção orientada por Ronald Koeman, marcando os dois primeiros golos (17’ e 48’), com Memphis Depay a deixar igualmente a sua marca no jogo com um golo aos 76’. Wijnaldum fechou a contagem aos 87’.

No Grupo E, a Croácia voltou a perder pontos nesta qualificação com um empate (1-1) em Baku frente ao Azerbaijão. Um penálti convertido por Luka Modric logo aos 11’ parecia encaminhar os croatas para uma vitória, mas a selecção balcânica acomodou-se no jogo e deixou que o Azerbaijão se aproximasse da área. Na segunda parte, a equipa da casa chegou ao desejado e justo golo do empate. Aos 71’, os defesas croatas deixaram Khalilzade manobrar à vontade na área e concluir o seu esforço individual com um excelente golo. Ainda assim, o vice-campeão mundial ficou na liderança do grupo porque a Hungria também sofreu uma derrota inesperada (1-2) frente à Eslováquia.

As duas goleadas da noite aconteceram no Grupo I e já eram esperadas. No Hampden Park, em Glasgow, a Bélgica desfez a Escócia por 0-4, naquela que foi a sua sexta vitória em seis jogos e já tem o lugar no Euro quase fechado. Também esperada era a goleada que acabou por acontecer em São Marino (0-4) infligida pelo Chipre. Quem também ficou mais perto do Euro foi a Rússia, que triunfou em casa (1-0) sobre o Cazaquistão, com Mário Fernandes a marcar o único golo do jogo aos 89’.

No Grupo G, a Polónia mantém a liderança, apesar do empate caseiro sem golos frente à Áustria. Os polacos têm 13 pontos em seis jogos, mais dois que a Eslovénia, que arrancou em casa um triunfo importantíssimo sobre Israel (3-2) já nos instantes finais. Também a Macedónia do Norte se agarrou à luta, com um triunfo (0-2) na Letónia, passando a somar oito pontos, tal como Israel.

Resultados

Grupo C

Estónia-Holanda, 0-4

Irlanda do Norte-Alemanha, 0-2

Grupo E

Azerbaijão-Croácia, 1-1

Hungria-Eslováquia, 1-2

Grupo G

Letónia-Macedónia do Norte, 0-2

Polónia-Áustria, 0-0

Eslovénia-Israel, 3-2

Grupo I

Rússia-Cazaquistão, 1-0

São Marino-Chipre, 0-4

Escócia-Bélgica, 0-4