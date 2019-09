Ensino Superior para Todos

A publicação dos resultados do concurso nacional de acesso assume-se como um momento crucial na sociedade portuguesa, quer pelos desejos concretizados e frustrações geradas a nível individual e familiar, quer ainda pelas análises que permite ao desempenho do sistema e à capacidade de formar e qualificar as portuguesas e os portugueses. Não nos podemos esquecer, no entanto, que existem ainda mais duas fases de acesso e que coexistem outras formas de ingresso, através dos concursos especiais, que permitem o ingresso a um número muito significativo de estudantes, que representam já cerca de 30% do total do sistema.

