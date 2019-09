Valor da bolsa média só paga três semanas de refeições na cantina

A generalidade dos quase 74 mil estudantes com bolsas de acção social no ano passado receberam, na verdade, pouco ou nenhum dinheiro no fim de cada mês. Metade dos alunos carenciados tem direito apenas à bolsa mínima, que cobre exclusivamente o custo das propinas. O valor médio da bolsa de estudos paga no último ano em Portugal, depois de descontado o pagamento às instituições de ensino, não chega sequer para pagar um mês de alimentação nas cantinas.

