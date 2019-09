Número de novos alunos no superior volta a aumentar

Depois de um ano de retracção, o número de colocados no ensino superior volta a aumentar. Na 1.ª fase do concurso de acesso há 44.500 estudantes que têm garantido lugar num curso superior, mais 1,2% do que no ano passado.

Este total de colocados é o quarto mais alto da última década — em 2009 e 2010 foram cerca de 45.500 e há dois anos 44.914. O concurso do ano passado, no qual 43.992 garantiram um lugar no ensino superior, tinha significado uma interrupção numa tendência de aumento do número de entradas, iniciada em 2013, e que este ano é retomada.

O crescimento no número de entradas é maior no ensino politécnico (aumenta 1,5% e recebe 17.220 novos alunos), mas são as universidades que continuam a ter a preferências dos alunos. Acolhem 27.280 colocados, mais de 60% do total.

O aumento de colocados já era expectável, tendo em conta o que o número de candidatos ao concurso também subira, 3,4% — e foi mesmo superior ao total de vagas disponíveis, cerca de 51 mil.

Esse facto, conjugado com os bons resultados nos exames nacionais, tornaram o concurso de acesso deste ano mais difícil e competitivo. A percentagem de estudantes que já conseguiu colocação (87,2%) baixou quase dois pontos percentuais. O número de estudantes colocados em 1.ª opção também diminuiu (53%, menos dois pontos).

Ainda assim, há 38 cursos que abriram vagas este ano, mas que não receberam nenhum aluno. O número de vagas sobrantes (6734) é, porém, o mais baixo da última década. Estes lugares ficam agora disponíveis para a segunda fase do concurso de acesso, que começa nesta segunda-feira, prolongando-se até 20 de Setembro. Os resultados são conhecidos seis dias depois.

Apesar do aumento do número de colocados, o presidente da Federação Académica do Porto, João Pedro Videira, sublinha que estes representam ainda uma fatia reduzida da população em idade de entrar no ensino superior – 45% dos estudantes que concluíram o secundário este ano não mostraram intenções de prosseguir estudos. “A base social ainda não está larga o suficiente para conseguirmos atingir os objectivos de qualificação do país”, defende.

38 Apesar de mais alunos terem conseguido um lugr no superior, há 38 cursos que abriram vagas este ano, mas que não receberam nenhum aluno.

O concurso nacional de acesso é a via de entrada para cerca de dois terços dos estudantes que ingressam no ensino superior público. A estes alunos juntam-se os que vêm das restantes vias de ingresso, como os concursos especiais, realizados directamente junto das instituições de ensino superior e que permitem a entrada, por exemplo, dos alunos com mais de 23 anos; os concursos locais de acesso, para ingresso em cursos de música, teatro, cinema, dança, e os cursos técnicos superiores profissionais (Ctesp).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

À semelhança do que fez no ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior faz uma estimativa que aponta para que venham a ser cerca de 77 mil os estudantes colocados no ensino superior este ano, incluindo todas estas vias de acesso e também o concurso especial para estudantes internacionais, que voltou a ter um aumento de procura.

O presidente da Comissão Nacional de Acesso, João Guerreiro, valoriza o crescimento de procura em três destes segmentos: Ctesp, estudantes internacionais e, sobretudo, nos reingressos — um aluno que tenha entrada num curso superior e que, por algum motivo, tenha suspendido a frequência, pode pedir à instituição em que estava inscrito para o receber de novo, para completar a formação. Mais de 3700 estudantes solicitaram essa prerrogativa neste ano — o que representa aumento de 20%. “Há muita gente que, por algum motivo, tinha interrompido a sua formação e agora entende que regressar ao ensino superior e completar um curso é importante. Isto é indicativo de um aumento de confiança no sector”, valoriza aquele responsável.

“Há muita gente que, por algum motivo, tinha interrompido a sua formação e agora entende que regressar ao ensino superior e completar um curso é importante. Isto é indicativo de um aumento de confiança no sector” João Guerreiro