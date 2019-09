GNR deteve homem que fugiu da prisão de Paços de Ferreira em Aveiro

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiro deteve um homem no concelho de Águeda que estava evadido da prisão de Paços de Ferreira, indicou este domingo a corporação. Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana refere que o homem foi detido no sábado e foi este domingo entregue no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

Segundo a GNR, os militares do posto territorial da Gafanha da Nazaré, no decorrer de uma acção de patrulhamento, reconheceram o homem de 30 anos que se encontrava foragido de uma prisão, e que se deslocava num carro, acompanhado de outras pessoas.

A corporação adianta que, após diversas diligências, os militares localizaram o veículo do suspeito num parque de estacionamento daquela localidade, mas, no momento, em que abordaram o carro, o homem arrancou na direcção dos elementos da GNR, “obrigando-os a desviarem-se de forma a evitar o atropelamento”.

A GNR sustenta que foi feita uma operação policial através da mobilização de várias patrulhas e equipas de intervenção, que culminou com a localização do foragido, quando se encontrava num outro carro na tentativa de se colocar novamente em fuga.

O homem foi detido por militares do destacamento de intervenção da GNR de Aveiro.