A classe média empobreceu e perdeu “o efeito amortecedor” face a futuras crises

Depois dos livros As Classes Populares e Os Burgueses, o sociólogo João Teixeira Lopes, o economista Francisco Louça e a antropóloga Lígia Ferro traçam o retrato da classe média portuguesa, num livro intitulado As Classes Médias em Portugal – Quem são e como vivem, que será lançado no próximo dia 19. Nesta entrevista, João Teixeira Lopes aponta uma classe reduzida a cerca de 30% da população e que, sobretudo depois da crise, viu a sua aproximação às classes populares tornar-se “algo quotidiano e pungente”, o que é um outro modo de dizer que pertencer à classe média portuguesa deixou há muito de ser sinónimo de “estabilidade e de protecção”.

Continuar a ler