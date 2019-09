Navegar é preciso

Quando nos aproximamos da terra, os nativos da ilha tinham cercado o navio. (…) As canoas estavam repletas de mulheres que, pela beleza da face e do corpo, não ficavam nada atrás da maioria das Europeias. Essas ninfas estavam quase todas nuas (…) fazendo sinais de sedução que, apesar da sua inocência, demonstravam alguma vergonha; ou porque em toda a parte a natureza adornou o sexo com uma timidez ingénua; ou porque, mesmo nos lugares onde ainda reina a idade de ouro, as mulheres parecem não querer aquilo que mais desejam. (…) No meio daquele espectáculo, perguntava-me como seria possível manter nos seus postos quatrocentos franceses, jovens, marinheiros que desde há seis meses não tinha visto sinal de mulheres?

Continuar a ler