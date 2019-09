SNS para animais e cães assilvestrados

Há algum tempo atrás fui dar um passeio com o meu neto de cinco anos para o Guincho-Cascais e a dada altura fui-me metendo por um caminho florestal. A dada altura apareceu-me alguém que me avisou para me afastar dali com a criança pois por ali andava uma matilha de cães assilvestrados que já tinham atacado pessoas e parece que o problema ainda não tinha sido controlado pelos serviços camarários competentes para isso.

Um partido político que defende e faz aprovar o fim da eutanásia de animais errantes e sem solução de adopção e que propõe a criação de um SNS gratuito para animais e, ainda por cima, respondendo com um sorriso nos lábios que não sabe e ainda não fez as contas quando lhe perguntam quanto é que isso vai custar aos contribuintes perde toda a credibilidade e não merece o voto de nenhum cidadão responsável.

Eu também gosto de animais mas não sou irresponsável e aguardo com interesse a reacção do dito partido político quando houver uma infelicidade e uma matilha de cães deste género matar ou ferir com gravidade alguém num qualquer local do país.

Carlos Duarte, Lisboa

Os turbo lesados

Descoberta a capacidade de paralisar o país, um dos sindicatos dos motoristas de matérias perigosas tem promovido greves desde Abril, o que tem inquietado os condutores e não menos os restantes cidadãos, temendo pela limitação de deslocações e até a aquisição de comida, medicamentos ,etc.. A seriedade desta luta tem sido abalada pelos interesses do advogado Pardal, cujo escritório se confunde com o do sindicato que atribuiu, durante meses, ao causídico a função de porta-voz de questões profissionais que jamais conheceu e actividade profissional que nunca experimentou.

Os danos ocorridos em Abril e já controlados em Agosto pela intervenção atempada e eficaz do Governo em prol dos cidadãos voltam a ensombrar Setembro numa prática, aparentemente, menos dolorosa para a sociedade, mas na realidade bastante prejudicial porque a greve às horas extraordinárias e feriados e fins-de-semana, terá um impacto em crescendo, dado o elevado índice de horas extraordinárias que diariamente os motoristas fazem. No entanto as partes em conflito são as que menos colhem as consequências. Mais uma vez quem é grandemente afectado é o cidadão. O dr Pardal conseguiu a notoriedade necessária para se candidatar a cargo político. O Governo, à boleia deste sindicato, ganhou simpatizantes à boca das urnas, ao não hesitar, em Agosto, em tomar medidas em defesa dos cidadãos. O direito à greve tem de ser respeitado bem como o dos cidadãos que não são parte envolvida e, portanto, lesados de reclamarem.

PS: A indiscrição voluntária dos recibos de vencimento dos motoristas revela que algumas das reivindicações deveriam ser resolvidas em sede própria (administração, Inspecção do Trabalho, tribunais), o que dispensaria o recurso a greve.

Aristides Teixeira, Almada