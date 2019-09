Dia da independência: quantas cores tem o Brasil?

Reportagem

Chuva, trovada e frio marcaram o primeiro 7 de Setembro de Jair Bolsonaro em Porto Alegre. O tempo não deixou ver se a capital do Rio Grande do Sul está ou não maioritariamente com o presidente que ajudou a eleger. Tudo foi cinzento e quase silencioso. A excepção será a maior festa gaúcha que começa neste Dia da Independência com um churrasco popular e dura até 22 de Setembro.