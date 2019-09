O novo e o velho anti-semitismo na Alemanha

A Alemanha lembra a sua História de modos grandes e pequenos: desde o grande memorial do Holocausto, os seus blocos cinzentos e o espaço árido mesmo junto ao edifício do Bundestag (Parlamento) em Berlim, a uma praça de Leipzig onde existiu uma sinagoga e que hoje tem uma escultura com filas de cadeiras, vazias, assinalando o que era e já não é, às Stolpersteine (pedras em que se tropeça), paralelepípedos dourados com a inscrição de nomes de pessoas que moraram nos locais onde são postas, com a data e o local da morte durante o Holocausto.

