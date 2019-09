Manifestantes pedem que Trump “liberte” Hong Kong

Uma manifestação pró-democracia, este domingo, perto do consulado norte-americano em Hong Kong, causou tensão entre manifestantes e autoridades. A marcha — que começou por ser pacífica — terminou com actos de vandalismo, à semelhança do que tinha acontecido no sábado. A polícia encerrou a estação de metro central, por precaução.

Os protestos entraram na 14.ª semana consecutiva e, apesar de referências aos EUA durante o protesto não serem novidade, foi a primeira vez que os manifestantes pediram a uma só voz que Donald Trump intervenha no conflito. A “libertação” de Hong Kong foi um dos pedidos feito ao líder norte-americano,

Várias bandeiras dos Estados Unidos estiveram presentes nos protestos, ouvindo-se cantar o Star-Spangled Banner, hino norte-americano. Nas palavras de ordem proferidas, os manifestantes pediaram a Washington que aprovassem uma lei, apoiada por Republicanos e Democratas, para proteger a autonomia de Hong Kong em relação à China.

Vestidos de vermelho, branco e azul – as cores da bandeira norte-americana – os manifestantes empunhavam cartazes de incentivo ao Presidente, até adaptando o famoso slogan da campanha eleitoral de Trump: “Make Hong Kong great again" (fazer com que Hong Kong volte a ser grande).

A China já deixou repetidos avisos de que não irá tolerar interferência externa neste conflito.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No sábado, a violência voltou às ruas de Hong Kong. A polícia conseguiu evitar que os manifestantes ocupassem o aeroporto e perturbassem o seu funcionamento, mas muitos manifestantes ocuparam e vandalizaram as estações de metro, comportamento considerado “escandaloso” pelo Governo de Hong Kong.

Apesar do recuo anunciado na quarta-feira pela chefe do governo de Hong Kong, Carrie Lam, de que a lei da extradição – que esteve na base dos primeiros protestos há três meses e meio – foi definitivamente retirada, os manifestantes continuam a sair à rua, não abrandando na intensidade dos protestos.