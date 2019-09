E as 7 Maravilhas Doces de Portugal são...

A Crista de Galo (Vila Real), o Folar de Olhão (Faro), o Bolinhol de Vizela (Braga), a Amêndoa Coberta de Moncorvo e o Mel Biológico do Parque Natural de Montesinho (ambos de Bragança), as Roscas de Monção e os Charutos dos Arcos (de Viana do Castelo).

São estes os vencedores segundo os resultados obtidos através da votação por telefone e revelados na gala final do evento, transmitida este sábado em directo pela RTP a partir de Montemor-o-Velho.

De fora da selecção de ouro ficaram, noutras fases, muitos doces célebres do país – entre eles, o pastel de nata, que representou Lisboa e se ficou por uma das meias-finais. O mesmo ocorreu a, por exemplo, ao Dom Rodrigo (que para promover a sua candidatura até cozinhou um doce com 125 kg com direito a recorde Guinness), ao jesuíta, às cavacas e fofos, queijadas e tigeladas ou à palha de Abrantes.

Este é o culminar de uma maratona de doces que decorreu ao longo do ano, organizada pelas 7 Maravilhas de Portugal, já em 8.ª edição temática. A primeira colherada foi dada em Fevereiro, com a apresentação oficial do concurso nacional. Até 7 de Março foram recebidas mais de 900 candidaturas, entre a doçaria tradicional – “são as memórias que fazem de Portugal um país de mestres pasteleiros”, resumia a organização – e novidades doces (“as inovações que sabiamente introduzem os produtos únicos de cada região na arte da doçaria”).

Depois, foram seleccionados 140 doces candidatos. Destes, passou-se a 28 pré-finalistas e, depois, aos 14 finalistas que competiram este sábado. Ao longo de todo o processo, foram transmitidas galas na RTP, num total de 26 programas, incluindo a partir de todos os distritos de Portugal.

Em análise, estiveram sete categorias: Doces de Território, Bolo de Pastelaria, Doce de Colher e Doce à Fatia, Biscoitos e Bolos Secos, Doces Festivos, Doces de Fruta e Mel e Doces de Inovação.

Foi também eleito o Doce Maravilha, num concurso à parte dedicado às escolas profissionais de turismo todo o país: a Mousse de Maçã Verde deu o prémio à Escola de Turismo do Douro-Lamego.