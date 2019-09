O primeiro dia de aulas da princesa Charlotte e outras imagens da vida dos bebés reais

A princesa Charlotte, filha da duquesa Kate Middleton e do príncipe William, Duques de Cambridge, iniciou esta semana o seu percurso escolar. As imagens do primeiro dia de escola da princesa de quatro anos — em que aparece acompanhada pelo irmão, o príncipe George, de seis anos, e pelos pais — têm sido partilhadas por todo o mundo. Os príncipes Charlotte, George e Louis — o terceiro filho de Kate e William, actualmente com um ano — são primos do príncipe Archie, o primeiro filho de Harry e Meghan Markle, Duques de Sussex, que fez quatro meses na passada sexta-feira. Veja na galeria abaixo algumas fotos dos primeiros anos e meses de vida dos bebés reais britânicos.