Novo serviço liga Cascais e Porto a partir de 5,29 euros. Quanto custam os outros?

A Scotturb, empresa de transportes que opera em Sintra, Cascais e Oeiras, anunciou que, a partir de dia 27 de Setembro, terá “um novo serviço de autocarro expresso que liga Cascais ao Porto em menos de quatro horas”. O preço? Desde 5,29 euros, anuncia a empresa.

Este serviço junta-se a outros que fazem, há anos, a ligação entre a região do Porto e a região de Lisboa — seja através de comboio ou de autocarro, directos ou com paragens pelo trajecto. Até que ponto são novidade estas viagens entre Lisboa e Porto a preços tão baixos? Para quem tem por hábito comprar bilhetes com antecedência, tem havido várias formas de poupar.

Pela Comboios de Portugal (CP), a viagem do Intercidades entre Lisboa (Santa Apolónia) e Porto (Campanhã) custa 25 euros em segunda classe, numa viagem que demora 3h15m. Se comprar o bilhete com oito ou mais dias de antecedência, pode pagar até 9,50 euros, dependendo da disponibilidade de bilhetes com desconto; esgotando-se os mais baratos, é habitual haver bilhetes a 15 euros.

Segundo a página da CP, “se comprar bilhetes Alfa Pendular e Intercidades com antecedência mínima de cinco dias usufrui de descontos até aos 56%. Se comprar com oito ou mais dias estes descontos podem chegar aos 65%. A antecedência refere-se ao dia da viagem, até ao limite de 60 dias, para todos os destinos”. De Alfa Pendular, a viagem demora 2h50m e custa, em segunda classe, 31,20 euros. Com a promoção da compra com antecedência, os bilhetes podem custar até 12,50 euros; esgotados os mais baratos, seguem-se os de 19 euros.

Poderá ainda usufruir de descontos se tiver menos de 25 anos, se viajar com amigos (grupos de três a nove pessoas) em determinados horários ou se for reformado ou pensionista.

Também na Rede Expressos os bilhetes entre Lisboa (Sete Rios) e Porto (Campo 24 de Agosto) podem custar apenas dez euros com cartão RFLEX (limitado a determinados horários), para uma viagem de cerca de 3h30m. Por exemplo, se viajar às sextas e aos domingos e comprar o bilhete com um mínimo de cinco dias de antecedência, pagará 14 euros por uma viagem entre o Porto e Lisboa (Oriente ou Sete Rios). Se quiser viajar nos restantes dias da semana, exceptuando o domingo e a sexta-feira, e se também comprar a sua viagem com o mesmo tempo de antecedência, pagará apenas dez euros.

A viagem de Royal Express entre Cascais e Porto (Batalha), com uma paragem em Sintra (Portela), demora 3h50m mas tem os preços mais apelativos, desde 5,29 euros. É uma vantagem em particular para quem tem facilidade de aceder às linhas de Sintra ou de Cascais, mas implica uma deslocação para fora do concelho de Lisboa (que pode ter custos extra para quem tem passe municipal).

Não foi possível ter acesso, contudo, a informação sobre a tabela completa de preços do serviço Royal Express para perceber se este é um valor promocional, se depende de compra com antecedência, quantos bilhetes estão disponíveis a este preço, ou qual será o preço normal das viagens. O PÚBLICO contactou a Royal Express para obter mais informação sobre as viagens, mas não obteve resposta até à hora de publicação desde artigo.

No início de Setembro foi anunciado que o mercado rodoviário das viagens expresso será liberalizado o que implica a abertura à concorrência de outros operadores. A Flixbus deverá ser o maior concorrente da Rede Expressos, que é actualmente a principal operadora deste tipo de viagens em Portugal, ligando várias cidades com o serviço de expressos.