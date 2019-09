Prossegue o passeio de Itália e Espanha rumo ao Euro 2020

A jornada deste domingo da qualificação para a fase final do Euro 2020 teve consequências drásticas para a selecção da Bósnia. Robert Prosinecki, antiga glória do futebol croata (e jugoslavo), anunciou a sua saída após a derrota frente à Arménia, por 4-2. Foi o terceiro desaire do conjunto balcânico que fica numa situação dramática no Grupo J, a seis pontos do segundo lugar e da qualificação directa para a fase final, que se irá disputar no próximo ano em 13 cidades europeias.

“Quando me contrataram, o objectivo era ir ao Campeonato da Europa e ainda que existam algumas hipóteses, temos de ser realistas”, admitiu este domingo Prosinecki. Mesmo assim, o técnico lembrou que a Bósnia tem ainda a possibilidade de disputar o play-off de acesso à competição, por via do seu desempenho na última Liga das Nações, onde foi um dos quatro vencedores da fase de grupos da Divisão B. Nada que tivesse evitado este desfecho previsível: “Eu sou o responsável por isto, por isso demito-me.”

Na partida mais emotiva do grupo, que opunha os dois primeiros classificados, a Itália reforçou o estatuto de líder, com o pleno de seis vitórias, ao vencer fora a Finlândia, por 2-1. Os golos surgiram apenas no segundo tempo, com Ciro Immobile (59’) e Jorginho (70’), da marca da grande penalidade, a confirmarem o autêntico “passeio” transalpino nesta qualificação. Ao terceiro terceiro posto subiram os arménios, que reduziram para quatro pontos a distância para o adversário nórdico.

Imaculada está também a ser a caminhada da Espanha para a fase final. O conjunto ibérico registou o sexto triunfo em outros tantos encontros do Grupo F. Desta vez, a vítima foi a modesta equipa das Ilhas Feroé, vergadas a uma goleada por 4-0, no Estadio El Molinon, em Gijón. Marcaram o ex-benfiquista Rodrigo, aos 13’ e 50’, e Paco Alcácer, que bisou também em cima dos 90’.

Mas uma das maiores estrelas do dia foi Sérgio Ramos. O defesa central do Real Madrid ficou em branco no encontro, mas igualou o recorde de internacionalizações que estava na posse do guarda-redes e seu ex-companheiro “merengue" Iker Casillas: 167. No próximo encontro deverá isolar-se na liderança deste ranking. Ramos já tinha ultrapassado Casillas nos recordes de vitórias ao serviço da Espanha, em Junho deste ano, precisamente contra as Ilhas Feróe (4-1), quando atingiu a marca de 122 triunfos em 164 encontros.

Um percalço, que pode vir a ser comprometedor para o apuramento directo, sofreu a Suécia, segunda classificada no agrupamento. Num derby nórdico, recebeu a Noruega, terminando a partida com um empate a uma bola. Quem beneficiou com este resultado foi a Roménia, apesar do sofrido triunfo caseiro frente à modesta Malta, por 1-0. Os três pontos, serviram à selecção comandada por Cosmin Contra para subir ao terceiro lugar, posicionando-se precisamente entre a Suécia e Noruega. Os três estão separados agora por apenas dois pontos.

Uma ronda muito positiva teve ainda a Suíça no Grupo D. Goleou tranquilamente em casa Gibraltar, por 4-0, e beneficiou ainda com o inesperado empate da Dinamarca na Geórgia. Resultados que deixam os helvéticos consolidados na terceira posição e a morder os calcanhares à líder Irlanda (a dois pontos de distância) e aos dinamarqueses (a um ponto).