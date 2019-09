Cantor espanhol Camilo Sesto morre aos 72 anos

O cantor espanhol Camilo Sesto morreu na madrugada deste domingo, aos 72 anos. Faleceu no hospital, depois de ter sido internado no passado sábado devido a problemas renais, relata o jornal El País.

A morte foi anunciada na sua conta do Twitter e confirmada ao jornal El País pelo representante do músico, Eduardo Guervos. “Lamentamos informar que o nosso grande e querido artista Camilo Sesto acabou de nos deixar. Descansa em paz”, lê-se na publicação na rede social.

Com 40 discos editados, dezenas de êxitos no topo das tabelas em vários países e mais de 170 milhões de cópias vendidas, segundo o El País, Camilo Blanes Cortés nasceu em Alicante, em 1946. Ascendendo à fama na década de 1960 como cantor romântico, o “rei do amor” experimentou vários estilos e tornou-se um dos maiores nomes da música popular espanhola.

Em 1975, produziu e protagonizou a ópera rock Jesus Cristo Superstar, que contava com Ángela Carrasco como Maria Madalena e Teddy Bautista como Judas, provando que “a sua voz suportava qualquer registo”, descreve o jornal espanhol. À época, o musical levantou grande polémica, em particular entre os sectores católicos, mas foi bem recebido pelo público.

Na mesma altura, em Portugal, Camilo Sesto também fez sucesso: a balada Quieres ser mi amante? é recordada por estar nos tops de vendas musicais (ao lado de Demis Roussos) nos relatos do Verão Quente de 1975. O single veio a ser nomeado para os Grammys de 1975 na categoria “melhor gravação latina”.

O seu último disco, Camilo Sinfónico, foi editado em Novembro do ano passado, recuperando vários êxitos dos seus quase 50 anos de carreira.

As cerimónias fúnebres decorrem nesta segunda-feira, em Madrid.