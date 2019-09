“Pais drone” à parte, os alunos universitários precisam de “voar com rede”

A “necessidade de redes de suporte social” é uma certeza hoje no mundo académico quando se analisa a chegada de uma nova leva de alunos às faculdades. O ingresso no ensino superior pode ser tão perturbador quanto o primeiro dia de escola, num prenúncio de um tempo cheio de desafios a superar, muitas vezes, com a rede de segurança do lar a muitos quilómetros de distância.

