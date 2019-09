Medicamento para tratar cancro da mama suspenso duas vezes por queixas dos doentes

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) determinou a “suspensão imediata da comercialização” e a “recolha” de várias embalagens de um medicamento genérico com a substância goserrelina comercializado pelo laboratório Teva Pharma, que é usado para o tratamento do cancro da mama e da próstata. Em causa estão queixas relacionadas com dificuldades na administração do implante, injectado na zona do abdómen, que actua na produção hormonal. Esta é a segunda vez que o medicamento fornecido por este laboratório é suspenso pela mesma razão.

