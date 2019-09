Infarmed recusa tratamento inovador contra cancro, denunciam médicos

Porque não há “risco imediato”, mas apenas “risco de vida”, medicamentos inovadores capazes de actuar na evolução de cancros da mama, pulmão, próstata ou melanoma estão a ser recusados a centenas de doentes pelo Infarmed, noticia o Expresso.

Na edição deste sábado, o semanário relata a denúncia do Colégio de Oncologia à Ordem dos Médicos sobre as avaliações proferidas pelo Infarmed, que “têm negado, no contexto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o acesso a medicação com efeito comprovado na diminuição de recidiva ou no aumento da probabilidade de sobrevivência.” Em causa estão menos de cinco fármacos que, segundo o Expresso, custam ao SNS entre dois mil a cinco mil euros por mês por doente, com indicação para seis meses a um ano, e que já foram aprovados em dezenas de países como a Alemanha, Áustria, Grécia e Luxemburgo.

Alguns destes medicamentos “já são administrados em neoplasias com metástases”, relata o Expresso, mas o Infarmed ainda está a avaliar o alargamento a fases precoces da doença como “terapêutica adjuvante” — o que, para já, pode ser pedido apenas através de autorizações de utilização excepcionais. Ou seja, por enquanto, o tratamento só é autorizado quando já existem metástases.

Também a Sociedade Portuguesa de Oncologia “já estava a preparar uma tomada de posição pública”, afirma o presidente Paulo Cortes. “Desde o ano passado, a situação tem-se agravado com mais pedidos recusados”, disse ao jornal.

O Colégio de Oncologia da Ordem dos Médicos informa que vai recomendar aos médicos com responsabilidade no tratamento que informem os doentes “sobre as melhores opções terapêuticas e as limitações à prescrição que possam ser impostas por entidades externas”, e que registem essa informação no processo clínico.

Do total de 6577 pedidos de autorização excepcional de medicamentos oncológicos feitos ao Infarmed entre 2015 e Agosto deste ano, 5644 foram autorizados.

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Vítor Rodrigues, afirma que há cada vez mais relatos de dificuldade de acesso a novos medicamentos. “Estamos a falar de uma percentagem pequena mas cujos problemas podem transformar-se em situações terminais”.