Incêndio em edifício de Campanhã, no Porto, faz dez feridos

Um incêndio que deflagrou este sábado num edifício de quatro pisos, na freguesia de Campanhã, no Porto, provocou dez feridos, quatro dos quais foram transportadas ao hospital e os restantes foram assistidas pelo INEM no local, disse fonte dos Sapadores.

Em declarações à Lusa, o comandante do Batalhão dos Sapadores Bombeiros, Carlos Marques, esclareceu que um dos feridos “sofreu queimaduras nos membros superiores”.

“O prédio teve de ser evacuado, por precaução e devido à concentração do fumo no seu interior, embora o incêndio tenha sido rapidamente extinto”, disse.

As chamas deflagraram no primeiro andar, por causas que ainda estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

No local, além de 12 homens dos Sapadores do Porto e de inspectores da PJ, estiveram também elementos do INEM, da PSP, da Polícia Municipal e da Protecção Civil Municipal.