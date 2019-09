O país onde a social-democracia tem 100% dos votos

E de repente, as filas para tirar o cartão de social-democrata estão mais concorridas do que as filas para o cartão de cidadão. O PS é social-democrata. O PSD é super-social-democrata, e não um partido de direita (vade retro!), como Rui Rio voltou a sublinhar. E até o Bloco de Esquerda, qual lagarta transformada em borboleta no casulo da geringonça, passou a ser um partido social-democrata, segundo a ex-revolucionária e especialista em barragens Catarina Martins.

