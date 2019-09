No entanto, ela move-se

A história da relação entre religião e ciência é marcada por braços de ferro codificados no ADN do pensamento ocidental, na revolução do(s) iluminismo(s) e na consequente cultura de direitos humanos que daí resultou. A aproximação assimptótica entre o que a ciência e a religião aceitam como verdade não resultou de uma aprendizagem simbiótica, mas sim da bruta confrontação com a materialidade do mundo e do universo, tão bem representada no episódio do julgamento de Galileu (1633): após ver-se obrigado a abjurar o heliocentrismo, pronunciou a frase “E pur si muove!”.

A intromissão da religião na compreensão dos fenómenos naturais não se circunscreve a um passado persecutório, mas a uma longa tentativa de deturpação de proposições científicas. É exemplo disto não só o célebre debate (1860) entre T. H. Huxley e Wilberforce, bispo de Oxford, como também a célebre admoestação que o padre e cosmólogo belga, Georges Lemaître, proponente do Big Bang, aplicou honrosamente ao Papa Pio XII quando este apresentou aquela hipótese científica como evidência da existência de Deus (1951).

“A Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé veio recentemente alertar para a importância desses espaços na escola pública servirem para a sua cruzada contra o leviatã da 'ideologia de género'.”

O mais recente exemplo dessa intromissão é a criação do conceito de “ideologia de género”, alicerçado em teorias da conspiração anti-feministas (e.g. Dale O’Leary), e arquitectado nos anos 90 por Ratzinger. O que parecia não ser mais do que o reaccionarismo de uma cultura institucional que apenas aos seus seguidores dizia respeito, tem penetrado a secularidade das democracias liberais, sendo actualmente um dos maiores motores das guerras culturais que mais têm contribuído para a actual ascensão da direita populista.

Como se não bastasse o papel privilegiado que a Igreja Católica exerce nas instituições portuguesas, materializado numa concordata incompreensível e indefensável à luz do secularismo da nossa Constituição, com luz verde para a doutrinação religiosa na escola pública, a Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé veio recentemente alertar para a importância desses espaços na escola pública servirem para a sua cruzada contra o leviatã da “ideologia de género”. Na base, o famigerado despacho 7247/2019, que não veio fazer mais do que concretizar o que há cerca de um ano estava contido na Lei da Identidade de Género 38/2018.

Uma vez que o despacho tem como propósito a melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens trans, interessa perceber se a Igreja Católica portuguesa está a continuar o braço de ferro com a ciência, que nos mostra que a relação entre sexo e género é complexa, que as identidades trans existem, que crianças e adolescentes trans apresentam maior risco de serem discriminadas e mais sintomatologia psicopatológica, e que a antropologia cultural nos mostra que as identidades trans fazem parte da diversidade humana (e.g. two-spirit nos povos nativos da América do Norte; hijra na Índia e no Paquistão; muxe no México — para uma leitura aprofundada da variabilidade sexual e de género, ver Evolution Rainbow, de Joan Roughgarden).

A Igreja Católica portuguesa tem tentado travar o reconhecimento da existência das crianças e adolescentes com identidades trans, a sua protecção e promoção da sua segurança e qualidade de vida. Mas, por muito que o reaccionarismo religioso tente, como sempre, travar o avanço social e conspurcar o bom funcionamento democrático — inclusivamente através do financiamento da onda populista que nos tenta atropelar —, nós vamos continuar a dizer, num grito de séculos: E pur si muove!