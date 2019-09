Obviamente... sós

Estamos em plena pré-campanha eleitoral rumo às legislativas 2019. O país parece já ter tomado a decisão sobre quem quer a governar os próximos quatro anos, e a única dúvida que ainda subsiste em alguns sectores da sociedade, em particular da bancada dos comentadores de politica é se há alguma hipótese de coligação governativa com o PS ou se o país brindará os excelentes resultados obtidos nos últimos quatro anos com uma maioria absoluta, absolutamente merecida.

Persiste a ideia de que o Bloco de Esquerda está pronto para ir para o governo. Mas todos sabemos que não está. É um desejo, uma vontade própria, mas é logicamente uma impossibilidade. Tal como afirmou António Costa, sem margem para qualquer dúvida, “uma coligação formal do PS com o PCP, o Bloco de Esquerda e Os Verdes seria absolutamente impossível”. Não poderia ser de outra maneira.

O acordo parlamentar que viabilizou a inédita “geringonça”, permitiu implementar um programa de governo bem sucedido, mas condicionado a uma negociação permanente e a algumas concessões de um punhado de medidas específicas do PCP e do BE.

Hoje cantam vitória, reivindicam conquistas múltiplas, mas sabemos bem que as medidas tomadas com base no acordo parlamentar foram muito específicas, bandeiras a mais das vezes ideológicas, o grande sucesso da governação, apesar dos reconhecidos benefícios da coligação parlamentar atípica, teria sido impensável caso esta promessa de namoro se tivesse convertido em casamento governativo. O divórcio teria sido inevitável uma vez que as linhas vermelhas de uns e outros são demasiado intransponíveis para que a implementação das medidas estruturantes da governação tivessem implementação garantida.

Mas não seria somente um problema de incompatibilidade ideológica ou de coesão governativa inatingível, há uma condição mais importante, a meu ver, que torna esta uma opção impossível e, mais do que isso, impensável é indesejável: o BE não tem provado ser um partido de confiança e o cheiro a poder despertou em si um élan populista encapotado que notadamente personifica a fábula do lobo em pele de cordeiro.

Ninguém acha estranho que um partido de ruptura, de protesto, de contestação e de “revolução permanente”, trotskista na sua génese ideológica, se apresente agora moderado, responsável, ponderado é razoável? Que chega ao cúmulo de identificar o seu programa como sendo “social-democrata”? Seria isto o quê? Uma tentativa de ultrapassar o PS pela direita? Alguém acredita nisto?

Lá diz o velho adágio: “boas árvores não podem dar maus frutos, como árvores más não poderão dar bons frutos”. Por muita maquilhagem que tente apresentar o BE como um partido de confiança e responsabilidade governativa, por muito que a sua postura e discurso se modere e contenha, todos sabemos que a sua génese não mudou, não mudará sem que os seus intentos não sejam o de instituir doutrinas de pensamento dúbios, facciosos e radicais.

À direita o cenário não é melhor. No meio de uma miríade de pequenos e novos movimentos e partidos, a maioria de pendor personalista e unipessoal, arrasta-se um PSD amorfo, sem vigor nem robustez, entretido e ensimesmado com acertos de contas internas enquanto o país avança. Um programa sem qualquer rasgo político nem cariz transformador, com algumas medidas ditas “simbólicas” como a mudança do nome de um ministério, como se do tanto que há para fazer ainda sobrasse tempo para truques foleiros de chavões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma tristeza, que não traz nenhuma esperança alternativa, nem aponta caminhos para o país na boa tradição pluralista e de alternância democrática dos últimos 45 anos.

Quanto a mim não tenho dúvidas sobre o que o país deverá escolher no próximo dia 6 de outubro: uma maioria absoluta para António Costa, com um governo com todas as condições para criar a estabilidade e sustentabilidade para o futuro que o país precisa, limpando de vez os condicionantes de má memória. Fecha-se um ciclo atípico que permitiu repor e recuperar a normalidade social do país, abre-se agora um novo, de crescimento e expansão que, sabemos bem, não condiz com a matriz ideológica dos partidos à esquerda do PS...

Sem assombros nem modéstias, o PS fez, mudou, transformou e abriu caminhos há muito fechados para o progresso, estabilidade e credibilidade de Portugal. Os portugueses e portuguesas julgarão de sua justiça, no próximo dia 6 de Outubro, mas entretanto... obviamente sós...