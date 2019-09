Obrigado, professor Castilho

Não se tem cansado, o professor Santana Castilho (SC), de, na sua coluna semanal (à quarta-feira), aqui, no PÚBLICO, enumerar diversas situações anómalas que têm prejudicado brutalmente a classe docente – que se encontra envelhecida - e a última das quais foi o autêntico esbulho do tempo de serviço que esteve congelado - 9 anos, 4 meses e dois dias -, nunca será demais referir. Esta não contagem destes anos de trabalho terá repercussões altamente lesivas na progressão da carreira dos professores e na sua aposentação. Verdadeiramente inadmissível (nas próximas eleições, os professores descuidados e masoquistas não se “esqueçam” de votar PS…). Mas, atentemos nos números que SC trouxe à colação no seu sentido artigo da pretérita quarta-feira, baseado numa investigação da historiadora Raquel Varela. Vejamos: “22000 professores usam medicação em demasia; 85% manifestam sinais de despersonalização; 47,8% apresentam sintomas preocupantes de exaustão psíquica e emocional; 91% (importante este número) consideram que baixou o prestígio da profissão; 31% expressam desmotivação para ensinar; 85% referem que o ministério não valoriza o seu trabalho (outra percentagem para meditar); 80 % sentem que diminuiu a sua autonomia e poder de decisão (portanto, professores manietados). Mais palavras para quê? Obrigado pelas suas palavras de apreço pelos professores, palavras denunciadoras de situações intoleráveis que conduziram à autêntica proletarização da classe que já foi profissão digna e nobre. Por alguma razão a Fenprof está “infiltrada” e “representa” um número considerável de professores…

António Cândido Miguéis, Vila Real

Abriu a caça ao voto<_o3a_p>

O país está perante mais uma sôfrega caça ao voto para as eleições legislativas, que culminará na ida às urnas, em 6 de Outubro. Se para existir uma democracia ao serviço da comunidade é necessário a existência de partidos políticos, todavia, é bom lembrar aos eleitores que abram bem a pestana e os ouvidos para não se deixarem levar por alguns negativos cânticos de sereias, que podem levá-los para mares inavegáveis, onde se afogarão num turbilhão de ilusões, transformadas nas maiores desilusões no destino dado aos seus votos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Floresta Laurissilva

“Vou avançar e concretizar a obra da estrada das Ginjas, quer queiram quer não, porque tenho mandato para isso”. Estas palavras de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, demonstram um tique totalitário intolerável ao referir-se à floresta laurissilva, elevada a Património Mundial Natural da Unesco em 1999, ao querer pavimentar uma estrada de terra batida com 10km. O poder do turismo não pode ferir esse património mundial. Quando se assiste a inúmeras desflorestações, o Governo Regional da Madeira deveria dar um sinal ao mundo de defesa da floresta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

