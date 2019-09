Água-arriba: um barco onde cabe um universo de tradições do rio Lima

Entre a ponte medieval, erguida em granito, a nordeste, e a ponte contemporânea, suporte de carros e camiões, a sudoeste, as águas do rio, serenas, banham a vila de Ponte de Lima num dia de Verão. Do areal ribeirinho, vêem-se canoas a deslizar sobre o azul, mas também uma outra embarcação: não de plástico, mas de madeira. À medida que se aproximava da margem, mais nítidos se tornavam o mastro, a vela quadrangular e os cabos do Água-arriba, uma embarcação que se multiplicou pelo Rio Lima em décadas passadas, descendo-o à vela, com o sopro do vento, e subindo-o à vara, pela força física do ser humano.

