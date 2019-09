A Nazaré entre cruzes, tamancas e fatos de neoprene

A Nazaré anda nas bocas do mundo desde que “descobriram” as ondas gigantes da Praia do Norte. Foram as vagas que elevaram a vila do distrito de Leiria à alta-roda do surf mundial, ao mesmo tempo que proporcionaram ao país uma nova atracção turística - e uma razão extra para (se auto) celebrar. Mas antes disso, muito antes disso, já a localidade costeira a meio caminho entre Lisboa e o Porto era um dos sítios mais queridos de Portugal. A Nazaré está, na verdade, associada a um dos mitos dos primórdios da nacionalidade, aquele mesmo que sela a ligação de D. Fuas Roupinho ao culto Mariano, ou seja, o País e a Fé. Reza a lenda que foi N.ª Sra da Nazaré quem salvou a vida ao herói da Reconquista, advertindo-o para a iminência de uma queda certamente mortal, num dia de nevoeiro em que caçava um cervo nas alturas do Sítio.

