O furacão Dorian destruiu tudo à sua passagem nas Bahamas

O furacão Dorian que atingiu as Bahamas no domingo passado destruiu tudo à sua passagem. A destruição é mais visível nas ilhas Abaco, no Norte do arquipélago, onde viviam 36 dos 43 mortos já confirmados. Além desses mortos e dos muitos outros que se temem ainda vir a ser encontrados, nas Abaco nada funciona: nem água, nem luz, nem telecomunicações. Quase uma semana depois da passagem do furacão, a ajuda não chegou a toda a população que só quer sair o mais depressa possível.

Muitas pessoas ainda estão desaparecidas (as autoridades falam em milhares), muitos cadáveres jazem abandonados um pouco por todo o lado, decompondo-se. As pessoas que falam com os jornalistas descrevem a luta com o vento e a água que inundou tudo muito rapidamente.

O Dorian, de categoria 5, passou pelas Bahamas com ventos de mais de 300 km, destruindo ou danificando mais de 13 mil casas e deixando 76 mil pessoas a precisar de ajuda, incluindo sobreviventes a precisarem de atenção médica. As primeiras estimativas apontam para estragos no valor de sete mil milhões de dólares (6,35 mil milhões de euros).