Um comboio e quatro ligações: o relato de uma viagem complicada entre Porto e Salamanca

A premissa desta viagem é, à partida, absurda. A ligação ferroviária entre Porto e Salamanca não existe há mais de 30 anos e quem a quer fazer atravessando as paisagens do Douro vinhateiro sabe que tem de o fazer, pelo menos em algum ponto, de automóvel. No entanto, o PÚBLICO quis tentar perceber como seria fazer o caminho utilizando, tanto quanto possível, transportes colectivos. Ao longo do caminho, que se mostrou impossível de fazer sem táxi, há falta de informação e as ligações escasseiam. Este é o relato de um exercício demorado e pouco razoável para a carteira.

Continuar a ler