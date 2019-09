Programas públicos não resolvem problema de habitação a mais de metade da população

O exercício feito pela equipa de investigadores do Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto tentou aprofundar a análise acerca do acesso à habitação da totalidade da população existente em alguns municípios. Especializados na área da Morfologia e Dinâmicas do Território, estes investigadores cruzaram os dados para permitir que as conclusões a retirar não se restringissem apenas aos agregados habitacionais com rendimento medianos que, em teoria, poderiam aceder ao programa de Arrendamento Acessível.

