Programa de Arrendamento Acessível é insuficiente para as famílias de Lisboa, Porto e Algarve

Andreia Mendes vivia há dez anos num T2 na Rua Fernando de Magalhães, na freguesia do Bonfim, no Porto, num rés-do-chão com logradouro e anexo. O apartamento tinha áreas generosas, que acomodavam com tranquilidade os dois filhos, rapazes de dez e de cinco anos. Por esta altura, anda ocupada a colocar a vida em caixas, e prepara-se para mudar para Azevedo, um lugar de Campanhã, a freguesia mais Oriental do Porto, quase em Gondomar. Perdeu o sossego em Janeiro quando soube que o seu contrato de arrendamento não iria ser renovado.

