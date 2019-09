Greve dos motoristas arranca este sábado com os postos de abastecimento cheios

A greve decretada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ao trabalho em fins-de-semana e às horas extraordinárias começa este sábado, mas o impacto no abastecimento de combustíveis será, pelo menos nos dias mais próximos, reduzido ou mesmo nulo. É que, como disse ao PÚBLICO Manuel Mendes, delegado do sindicato para a zona Norte, os postos foram abastecidos até à capacidade máxima, com recurso “a muitas horas extraordinárias” dos motoristas. E ainda porque o Governo fixou serviços mínimos para abastecimento de instalações hospitalares, militares, serviços de protecção civil, e portos e aeroportos nas mesmas condições em que foram assegurados em período homólogo do ano passado.

