Vilamoura e Miramar novamente na final masculina do Nacional de Clubes

Pelo terceiro ano seguido, o CG Miramar e o CG Vilamoura defrontam-se domingo na final da prova masculina do Campeonato Nacional de Clubes – Solverde, que atribui o Troféu Visconde Pereira Machado.

Nas meias-finais hoje realizadas no palco da Quinta do Peru Golf & Country Club, Miramar bateu o Oporto GC por 5-2 e Vilamoura levou a melhor sobre o CG Belas, por 5,5,-1,5.

Vilamoura venceu a final em 2017, Miramar foi campeão em 2018. Como será desta vez?

Também no Flight A, que inclui as oito primeiras equipas da fase de ‘stroke play’, a Aroeira derrotou o Lisbon por 3-2 e a Quinta do Peru ganhou ao CG Santo da Serra por 4-1. Aroeira e Quinta do Peru medem forças amanhã pelo terceiro lugar do pódio.

Na prova feminina, a Taça Nini Guedes Queiroz, é já certo que haverá um novo clube campeão, depois de quatro títulos consecutivos de Miramar, que perdeu hoje nas meias-finais para a Quinta do Peru, por 2-1. A Quinta do Peru vai defrontar na final o CG Orizonte, que bateu o Lisbon por 3-0. O encontro decisivo começa pelas 12h40.

No Flight B masculino, nas meias-finais, o Paredes GC bateu o Orizonte por 3,5-1,5 e o Estoril impôs-se à Quinta do Peru B, por 3-2. Paredes e Estoril jogam a final no domingo em disputa do nono lugar na geral da prova.

A final masculina começa logo pelas 8h, com os dois seguintes encontros de pares em foursoumes: Daniel Rodrigues/Pedro Neves (Miramar) vs. Alexandre Castelo/Tomas Mician (Vilamoura); e Pedro Cruz Silva/João Maria Pontes vs. André Sancho/Jamie Mann (Vilamoura).

O encontro para atribuição do terceiro lugar, entre Oporto e Belas, começa pelas 11h36.

