Leclerc repete pole na caótica qualificação de Monza

Numa das mais confusas e bizarras qualificações nos anais da Fórmula 1 (F1), o Ferrari do jovem Charles Leclerc emergiu, este sábado, do caos instalado no circuito de Monza, com a pole position para o Grande Prémio (GP) de Itália, que se disputa este domingo.

Pela segunda vez (consecutiva), o monegasco, de 21 anos, lidera na grelha de partida, depois de ter sido o grande protagonista na anterior corrida na Bélgica, onde conquistou a primeira vitória da sua carreira na modalidade rainha do automobilismo de velocidade.

O êxito de Leclerc em Monza foi alcançado numa qualificação (a Q3, onde participam os mais velozes das duas anteriores sessões) em que os pilotos adiaram a saída para a pista até praticamente ao limite de tempo para realizarem os seus melhores tempos o mais perto possível dos instantes finais. O resultado foi um congestionamento inaudito, que gorou a estratégia da maioria.

Ao lado de Leclerc irá partir o campeão mundial e líder do campeonato Lewis Hamilton, da Mercedes.