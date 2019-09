Inglaterra e Ucrânia cumpriram. França também, menos no hino

A ameaça de não ir a jogo da Albânia, em Paris, foi o momento mais inesperado da jornada deste sábado dos jogos de apuramento para a fase final do Euro 2020. Tudo porque no momento em que o hino albanês devia ter soado no Stade de France, os acordes que se ouviram foram os do hino de Andorra. Problema resolvido e triunfo da França, a selecção mais forte que, tal como sucedeu com os restantes favoritos, venceu com alguma facilidade o seu adversário, por 4-1.

A partida contava para o Grupo H e os franceses cedo se colocaram na frente do marcador. À passagem da primeira meia-hora de jogo, Kingsley Coman e Olivier Giroud já tinham festejado e Griezmann falhado um penálti. O médio do Bayern Munique voltaria a marcar no segundo tempo, para Jonathan Ikoné aumentar a vantagem no segundo tempo já perto dos 90’. Já nos descontos surgiu o golo de honra da Albânia no primeiro remate à baliza adversária da autoria de Çikalleshi, na conversão de um penálti.

No Grupo B – o mesmo de Portugal –, a Ucrânia manteve-se na rota do apuramento directo para a fase final do Europeu ao somar mais uma vitória e segurar a liderança do grupo com quatro triunfos e apenas um empate (precisamente frente à selecção lusa) nos cinco jogos já disputados. Na Lituânia, perante aquela que é a equipa mais fraca do grupo, os ucranianos não tiveram dificuldades para ganhar por 3-0.

Um golo do defesa central do Manchester City Oleksandr Zinchenko abriu o caminho para a vitória da Ucrânia logo aos 7 minutos de jog, após uma assistência do médio Marlos, internacional ucraniano nascido no Brasil, que aumentaria a vantagem à passagem da primeira meia-hora de jogo, aproveitando um desacerto da defesa lituana e batendo o desamparado guarda-redes lituano Emilijus Zubas.

No segundo tempo, a Ucrânia continuou a ser a equipa mais perigosa em campo e fixou o resultado final quando se jogava há uma hora, por intermédio de Ruslan Malinovskyi, seguindo-se um período em que a Lituânia poderia ter chegado ao golo de consolação.

Tranquilo foi o triunfo da Inglaterra sobre a Bulgária, no Estádio de Wembley, em Londres. Num Grupo A que domina por completo – três jogos, três vitórias; 14 golos marcados e apenas um sofrido -, a selecção dos “três leões” goleou ontem a Bulgária por 4-0. O avançado Harry Kane foi o homem do jogo ao assinar um “hat-trick”, deixando para Raheem Sterling o outro golo do jogo, embora a assistência também tenha sido do jogador do Tottenham.

Kane marcou o seu primeiro golo da tarde aos 24 minutos, tendo os outros resultado da conversão de duas grandes penalidades, já no segundo tempo. Foi o segundo hat-trick de Kane com a camisola da selecção inglesa (o anterior tinha sido contra o Panamá, no Mundial da Rússia), elevando para 25 o número de golos do ponta-de-lança inglês em 40 internacionalizações – oito dos quais resultado, precisamente, da conversão de penáltis.

Longe de ter feito uma grande exibição – a Bulgária dispôs de três boas ocasiões de golo, a primeira das quais ainda quando o resultado estava a zero - a selecção de Gareth Southgate pode praticamente garantir a sua qualificação para a fase final do Euro 2020, cuja final será em Wembley, quando receber pela primeira vez a selecção do Kosovo, na próxima terça-feira, em Londres.

Os kosovares, por sua vez, tiveram uma tarde de festa, após conseguirem a reviravolta do marcador frente à República Checa e acabando por vencer por 2-1, naquele que foi o seu 15.º encontro consecutivo invictos.

Mergim Vojvoda, já no segundo tempo e na sequência de um canto, fixou o resultado final, castigando uma selecção checa demasiado perdulária e que se ficou pelo golo marcado logo aos 16’, apontado por Patrik Schick.

O Kosovo – que se tornou numa federação membro da FIFA apenas desde 2016 – empatou quarto minutos depois, graças a Vedat Muriqi, após jogada de Elbasan Rashani.