Froome operado após acidente com uma faca em sua casa

O regresso de Chris Froome (INEOS) à competição após uma lesão grave sofreu um rude golpe depois do ciclista britânico ter sido submetido a uma cirurgia na noite de sexta-feira, depois de cortar acidentalmente o polegar em sua casa.

Froome já tinha falhado a ida à edição deste ano do Tour devido a uma queda no Critérium du Dauphiné, em Junho, na qual sofreu vários ferimentos graves. No entanto, o corredor britânico, quatro vezes vencedor do Tour,​ tinha, recentemente, voltado a treinar.

Agora, com mais esta cirurgia, o regresso de Froome em 2020 deu um passo atrás.

“Estupidamente, cortei meu polegar com uma faca de cozinha e tive que fazer uma cirurgia para recuperar o tendão na noite passada”, explicou o próprio Froome no Twitter.