Fórmula 3. Piloto de 19 anos sobrevive a aparatoso acidente

O australiano Alexander Peroni, de 19 anos, sobreviveu a um aparatoso acidente no Grande Prémio de Monza de Fórmula 3, em Itália. O acidente, provocado pelo embate numa zebra da pista, elevou o seu carro a alguns metros de altura antes de sair numa zona fora da pista.

Peroni conseguiu sair pelo seu próprio pé e foi assistido pela equipa médica da prova. Segundo o site brasileiro especializado Grande Prémio, o halo – a auréola obrigatória para proteger a cabeça dos pilotos – terá sido crucial para que o piloto escapasse ileso.

“Alex está no centro médico do circuito. Parece estar bem. Vai ser hospitalizado para mais testes”, disse, em comunicado, a equipa do piloto, a Campos Racing.

O acidente acontece poucos dias depois da morte do piloto de Fórmula 2 Anthoine Hubert. O jovem piloto francês, de 22 anos, morreu a 31 de Agosto após um acidente sofrido numa corrida de Fórmula 2 em Spa-Francorchamps, na Bélgica. O acidente também deixou Juan Manuel Correa em estado grave.