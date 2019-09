Ana Catarina Nogueira volta a fazer história e está na final de um Master

Foi uma batalha de três horas que chegou a parecer perdida a meio, mas depois de perderem o primeiro set por 1-6 e estarem com uma desvantagem de 1-4 no segundo, Ana Catarina Nogueira e a espanhola Paula Josemaría deram volta ao resultado e garantiram neste sábado a presença na final do Madrid Master, com os parciais de 1-6, 7-6 e 7-6. Depois de chegar a uma final do Swedish Padel Open e do Mijas Open, Ana Catarina Nogueira volta a fazer história e é o primeiro padelista português a jogar o jogo decisivo de um Master do World Padel Tour (WPT).

Tendo pela frente a n.º 2 (Alejandra Salazar) e a n.º 4 (Ariana Sánchez) do ranking mundial, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría teriam que repetir em Madrid uma prestação ao nível da conseguida em Junho nas meias-finais do Euro Finans Swedish Padel Open, prova em que Nogueira derrotou Salazar e Sánchez e fez história ao tornar-se no primeiro padelista português a disputar uma final de um torneio do WPT.

A presença de Nogueira e Josemaría na final na Suécia coincidiu com a segunda ausência de Salazar e Sánchez no jogo decisivo de uma etapa do WPT – nos nove torneios realizados até Madrid, as espanholas estiveram por sete vezes na final -, mas no capital espanhola quase tudo parecia correr mal para as jogadoras do Porto e da Extremadura.

O primeiro jogo resultou na primeira quebra de serviço conseguida por Salazar e Sánchez e a partir desse momento a dupla n.º2 do WPT não mais perdeu o controlo. Com Josemaría pouco explosiva e a cometer mais erros não forçados do que o habitual, o jogo foi se simplificando para Salazar e Sánchez que voltaram a quebrar o serviço a Nogueira e fecharam o primeiro set com um 6-1.

Com a jogadora portuguesa a incentivar constantemente a jovem espanhola, Nogueira e Josemaría entraram melhor no segundo set e estiveram perto de conseguir quebrar o serviço às rivais, mas Salazar e Sánchez resistiram e, com isso, pareciam ter voltado a travar o ímpeto às adversárias ao conseguir uma vantagem de 4-1.

No entanto, no sétimo jogo mudou por completo o filme da meia-final. Com a primeira quebra de serviço conseguida pela portuense, tudo voltava a ficar nivelado. Nogueira e Josemaría reentraram na discussão da partida e com a padelista da Estremadura a um melhor nível, o jogo passou a ser uma batalha discutida palmo a palmo.

Com a partida a poder cair para qualquer lado, a experiência de Ana Catarina Nogueira voltou a fazer a diferença e com Josemaría em bom plano, os dois últimos sets acabaram decididos em tie-break, sempre a favor da dupla lusa-espanhola.

Com a vitória, Nogueira garante a terceira final do ano num torneio do WPT, a primeira num Master, que será disputada na manhã deste domingo.