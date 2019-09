Maria João Pires organiza Canto da Terra em Belgais com convidados

De regresso a Portugal, com “saudades de uma casa que construiu durante 20 e tal anos”, como ela disse ao PÚBLICO em Janeiro deste ano, Maria João Pires prossegue no Centro de Artes de Belgais a série de concertos de Verão com Canto da Terra. Anunciado como “celebração da voz”, nele terão lugar o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, as vozes da soprano arménia Talar Dekrmanjian e da cantora e fadista Mísia, o violino do jovem japonês Miura Fumiaki e o piano de Maria João Pires, a anfitriã, que tem outro pianista convidado, o suíço de ascendência canadiana Teo Gheorghiu.

Canto da Terra decorrerá no segundo fim-de-semana de Setembro, nos dias 14 e 15, estando o primeiro dia já com lotação esgotada (são 125 lugares por concerto). Do programa constam obras de Grieg, Mendelssohn, Mahler, Schubert, Liszt, Albeniz ou Schummann. No caso de Mísia, que editou este ano Pura Vida (Banda Sonora), que teve edição internacional pela editora germânica Galileo, este encontro com Maria João Pires dá continuidade a um trabalho iniciado há 20 anos, no disco Paixões Diagonais (1999).

Foto Mísia no concerto de Pura Vida, em Lisboa, em Junho de 2019 NUNO FERREIRA SANTOS

Em Belgais, Mísia interpretará vários poetas, em oito temas: Fado adivinha (José Saramago e Mário Pacheco), Rasto de infinito (Tiago Torres da Silva e Miguel Ramos), Espelho quebrado (David Mourão-Ferreira e Alain Oulman), Romance (Afonso Lopes Vieira e Carlos Gonçalves), Tive um coração, perdi-o (Amália Rodrigues e Fontes Rocha), Sem saber (Vasco Graça Moura e Carlos Paredes), Garras dos sentidos (Agustina Bessa-Luís, com música do Fado Menor) e Lágrima (Amália Rodrigues e Carlos Gonçalves). Cantará ainda Du bist die Ruh, um lied de Schubert que cantou pela primeira vez num concerto na Filarmónica de Bremen. As partituras para o concerto em Belgais, soube o PÚBLICO junto da cantora, foram todas transcritas para piano pelo maestro napolitano Fabrizio Romano, com quem Mísia tem trabalhado nestes anos.

No Centro de Belgais estão anunciados ainda, até final do ano, um Concerto Privado do Círculo Richard Wagner (já esgotado, em 28 Setembro), recitais de Lilit Grigoryan (5 de Outubro) e Leonardo Hilsdorf (26 de Outubro), e diálogos entre Maria João Pires e Júlio Resende (14 e 15 de Dezembro) ou Augustin Dumay (29 de Dezembro).

Foto Maria João Pires a tocar no Centro de Artes de Belgais, em Janeiro de 2019 NELSON GARRIDO

Maria João Pires participa ainda na Temporada 2019-2020 da Gulbenkian Música, onde dará três recitais. O primeiro é já no dia 23 de Setembro, no Grande Auditório (20h), com a soprano arménia Talar Dekrmanjian (que estará também em Belgais). No programa estão Canções para soprano e piano (uma selecção) e Sete canções para piano, do compositor arménio Komitas (1869-1935) e o Impromptus, D. 935, de Franz Schubert.