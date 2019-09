Joker, de Todd Phillips, recebe o Leão de Ouro em Veneza

Alberto Barbera, o director da Mostra de Veneza, estará feliz: o filme que andava a promover como o que mais entusiasmava da sua selecção, Joker, de Todd Phillips, entrada de uma major americana na competição de Veneza, recebeu este sábado o Leão de Ouro da 76.ª edição do festival. É que a vitória desse filme, decisão de um júri presidido pela cineasta argentina Lucrecia Martel, e integrando ainda Paolo Virzì, Tsukamoto Shinya, Mary Harron (realizadores), Piers Handling (historiador e crítico), Rodrigo Prieto (director de fotografia) e Stacy Martin (actriz), sanciona a narrativa que Barbera vem impondo no Lido: abrir o festival aos filmes que não são “filmes de festival” – Barbera entende por essa categoria, chamemos-lhe assim, uma rua sem saída – sob pena de se perder parte da excitação do cinema contemporâneo.

Todd Phillips, o realizador, e o intérprete do seu filme, Joaquin Phoenix, foram de facto responsáveis por uma parte da excitação no Lido com esta espécie de “rapto” de uma personagem dos comics, o vilão Joker, levando-o para os terrenos dos solitários anti(-heróis) do cinema americano dos anos 70. Que foi adulto, cismado, devastado, em filmes que o supervilão e inimigo de Batman devia ver como espectador, ou não estivesse sempre a disparar imaginariamente à cabeça como o Travis Bickle de Taxi Driver. Pense-se em Travis, o insone solitário de Manhattan, pense-se no Rupert Pumpkin, o desajustado aspirante a comediante de O Rei da Comédia, e eis a “dieta” existencial da figura de Arthur Fleck a caminho de se tornar Joker. É por isso que encontramos, obviamente, Robert de Niro no filme. A certa altura, a personagem de Joaquin Phoenix diz-lhe: “Acho que toda a vida te conheci”. Phoenix foi o cúmplice de que Todd Phillips precisava para este rapto cometido nas barbas dos comics. A sua dança, a sua loucura, a sua fuga são mais assistidas pelo filme do que controladas por ele. Mas também por isso é um filme que cria uma zona de inesperado, como se estivesse, até à última, a descobrir como continuar. E sem medo disso.

Lista dos prémios:

Leão de Ouro – Joker, de Todd Phillips

Leão de Prata, Grande Prémio do Júri – J’Accuse, de Roman Polanski

Leão de Prata, Melhor Realizador – Roy Andersson, por About Endlessness

Taça Volpi para a Melhor Actriz – Ariane Ascaride, por Gloria Mundi, de Robert Guédiguian

Taça Volpi para o Melhor Actor – Luca Marinelli, por Martin Eden, de Pietro Marcello

Melhor Argumento – Yonfan, por N. 7, Cherry Lane

Prémio Especial do Júri - La mafia non è più quella di una volta, de Franco Maresco

Prémio Marcello Mastroianni para o Melhor Jovem Actor ou Actriz – Toby Wallace, por Babyteeth, de Shannon Murphy

Foram ainda atribuídos prémios às carreiras de Julie Andrews e Pedro Almodóvar; na secção Venice Classics, Babenco, Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou foi considerado o melhor documentário sobre cinema, e Extase (1933), de Gustav Machatý, o melhor restauro. O prémio FIPRESCI, da associação internacional de críticos de cinema, distinguiu J’Accuse, de Roman Polanski. O prémio Leão do Futuro, para uma primeira obra (júri presidido por Emir Kusturica), foi atribuído a You will die at 20, do sudanês Amjad Abu Alala.