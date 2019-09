Baralhar o museu para tentar reorganizar o mundo

Mulheres-macacas que fazem bordados e têm conversas iluminadas pela escritora e bióloga Donna Haraway; performances que repensam os mecanismos de afecto e intimidade através do som, do toque e do corpo; uma instalação de Pedro Barateiro que vira peça de teatro (mas uma peça de teatro muito pouco convencional); uma obra que é transferida da sala de exposições para um palco, onde é activada por um músico. Estes são alguns dos acontecimentos que vão ter lugar em Serralves neste fim-de-semana, no âmbito do programa O Museu Como Performance, em que a performance, a música, a dança, o teatro e as artes visuais estão em constante cruzamento, diálogo e contaminação.

